 وفا: الاحتلال يعتقل شابين ومستعمرون يهاجمون منازل المواطنين ويسرقون أغنامهم جنوب الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفا: الاحتلال يعتقل شابين ومستعمرون يهاجمون منازل المواطنين ويسرقون أغنامهم جنوب الخليل

وفا
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 4:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 4:52 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين خلال هجوم للمستعمرين المسلحين على منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، وسرقة عدد من أغنامهم.

وذكرت مصادر محلية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود عبد المحسن رشيد وسعيد موسى رشيد، خلال هجوم لمجموعة من المستعمرين المسلحين، على منازل المواطنين في منطقة "هريبة النبي" بمسافر يطا، حيث سرقوا 56 رأسا من الأغنام تعود للمواطنين علي صباح وعبد المحسن رشيد، بعد أن احتجزوا عائلاتهم وأجبروها على التجمع في غرفة واحدة، وفتشوا المنازل وحظائر الأغنام وألحقوا بها أضرارا جسيمة.


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