الناتو يعتزم استخدام نظام تركى للمراقبة الجوية بعد التوغلات الروسية

أدى تزايد انتهاكات روسيا للمجال الجوي للجناح الشرقي والجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشركاء حلف الناتو إلى الاتجاه نحو الاعتماد على النشر قصير المدى لنظام استطلاع تركي.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) سيتم تنظيم التدريب على النظام بمساعدة أوكرانيا. والهدف هو بدء التدريب الأولي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر تجهيز بولندا ورومانيا، اللتين شهدتا مؤخرًا زيادة في عمليات التوغل التي تقوم بها طائرات روسية بدون طيار، بنظام المراقبة الجوية التركي متعدد الأطياف واسع المدى / ميروبس / وتدريبهما عليه.

ويمكن تركيب هذا النظام على طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، وهو قادر على اكتشاف الأنظمة المعادية من خلال السحب والغبار. وقد تم الكشف عنه علنًا لأول مرة في عام 2022.