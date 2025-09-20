مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في اليونان ضد جندي إسرائيلي

قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية في اليونان ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، "إنها قدمت الشكوى إلى النيابة العامة في محكمة الدرجة الأولى في أثينا ضد ناعور شلومو دادون"، عضو في لواء الجفعات ووحدة المشاة 432 "تزبار".

وقدمت المحامية اليونانية إيفجينيا كونيكي الشكوى، التي استندت إلى تقرير مكون من 70 صفحة يوثق نشر دادون في غزة من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأوضحت المؤسسة أن الأدلة تشمل صورًا ومنشورات تظهر مشاركته في تدمير مناطق مدنية في رفح وجباليا، وحرق مدرسة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تمجد الدمار الذي لحق بالمناطق المدنية.

وأضافت المؤسسة، أن دادون يحضر حاليا دورة "المرونة العقلية" في زاجورا، ماغنيسيا، التي تنظمها المجموعة الإسرائيلية Rising Heroes، وانتقدت البرنامج واصفة إياه بأنه يوفر "الإفلات من العقاب متنكرا في صورة رفاهية"، واتهمته بتقديم حماية للمشتبه بهم من المساءلة القانونية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، دياب أبو جحاجة: "لا يمكن أن يكون هناك ملاذ آمن في أوروبا للأشخاص الذين شاركوا في تدمير السكان المدنيين".

ودعت الشكوى السلطات اليونانية إلى التحقيق مع دادون بموجب أحكام الولاية القضائية العالمية في القانون الجنائي اليوناني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي.

وتشمل الجرائم المزعومة استهداف المدارس والأعيان المدنية، وتدمير الممتلكات على نطاق واسع، وفرض ظروف حياة متعمدة تصل إلى مستوى الإبادة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت HRF شكوى مماثلة في اليونان ضد جندي آخر من نفس اللواء، يائير أواهانا، وقد تم تحويل تلك القضية إلى إدارة التحقيق الابتدائي في محكمة الدرجة الأولى في كورفو.