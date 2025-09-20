دمياط تعلن جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب والمدارس تتزين بعلم مصر

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جاهزية جميع مدارس المحافظة، بعد اكتمال استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب والطالبات، غدًا الأحد.

وقال عمارة، في بيان، إنّ الاستعدادات المكثفة لبداية عام دراسي جديد، أسفرت عن ضمان انطلاقة سلسة وناجحة للعملية التعليمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتعلم.

وأضاف أنّ المدارس تزينت بأعلام مصر، لتغرس في نفوس الطلاب قيم الولاء والانتماء، كما تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول الدراسية وتزويدها بالأثاث اللازم والمستلزمات التعليمية.

وأشار إلى الاهتمام بصيانة المرافق المختلفة مثل دورات المياه والمعامل والمكتبات، لضمان جاهزيتها الكاملة للاستخدام.

ولفت إلى أن الاستعدادات لم تقتصر على الجانب الفني والتعليمي فقط، بل شملت أيضًا تحسين المظهر العام للمدارس، حيث تم طلاء الفصول الدراسية والمباني، وتجميل الحدائق والساحات، وإزالة أي تشوهات بصرية.

وشدد على أنّ النظافة والجماليات تلعبان دورًا محوريًا في خلق بيئة إيجابية تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية للطلاب والمعلمين، وتساعد في تحفيزهم على الإبداع والتميز.

في سياق متصل، تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس وضمان سلامة الطلاب أثناء الدخول والخروج، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان بيئة صحية وآمنة، بما يتماشى مع التوصيات الصحية المعمول بها.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على مدار الساعة لضمان عدم وجود أي عقبات قد تعيق انطلاق العام الدراسي.

ووجه رسالة تفاؤل إلى أولياء الأمور والطلاب، داعياً إياهم إلى التعاون مع الإدارة المدرسية لضمان عام دراسي مفعم بالنجاح والتفوق.

وأكد أن الأبواب مفتوحة للجميع، وأن المديرية على أتم استعداد للاستماع إلى أي مقترحات أو استفسارات. وبهذا، تكون مدارس دمياط قد رفعت شعار "جاهزون للعام الدراسي الجديد"، لتبدأ رحلة جديدة من العلم والمعرفة.