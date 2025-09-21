سجل البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، هدفًا تاريخيًا خلال مواجهة فريقه أمام إسبانيول على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وجاء هدف ميليتاو في الدقيقة 22 بعد سلسلة 26 تمريرة متواصلة بين لاعبي الميرنجي، لتوثّق شبكة «أوبتا» الرقم كأطول سلسلة تمريرات تنتهي بهدف لمدافع في الليجا منذ قرابة 20 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 2005-2006.

ولم يتوقف تألق ريال مدريد عند هذا الحد، حيث أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليؤمن أفضلية الفريق الملكي مبكرًا في اللقاء.

بهذا الإنجاز، كتب ميليتاو اسمه في سجلات الدوري الإسباني، مؤكدًا أن أهداف المدافعين قد تحمل أحيانًا توقيعًا استثنائيًا لا يقل جمالًا عن لمسات المهاجمين.