متظاهرون في هولندا: لن نقبل استغلال إسرائيل الرياضة لستر جرائمها

• متظاهرون اعترضوا متفرجين عند دخولهم لحضور مباراة افتتاح بطولة كأس أوروبا للبيسبول بين منتخبي فرنسا وإسرائيل في روتردام

اعترض عشرات المتظاهرين في مدينة روتردام الهولندية، السبت، طريق الجماهير الراغبين في حضور مباراة افتتاح بطولة كأس أوروبا للبيسبول بين منتخبي فرنسا وإسرائيل، مؤكدين عدم السماح باستغلال إسرائيل الرياضة للتغطية على جرائمها في غزة.

وذكر مراسل الأناضول، أن "مؤسسة ائتلاف روتردام فلسطين" غير الحكومية، نظمت احتجاجا أمام مدخل ملعب نيبتونوس على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في البطولة الرياضية.

وأوضح أن المتظاهرين أكدوا في احتجاجهم أن "إسرائيل تستخدم الرياضة للتغطية على جرائمها ضد فلسطين"، مطالبين بمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاج نيابة عن المتظاهرين، إنه "من غير المقبول الترحيب بإسرائيل بينما يستمر العنف في غزة".

وأشار إلى أن رئيسة بلدية روتردام كارولا شوتن لم تمنع مشاركة إسرائيل في البطولة رغم الدعوات لعدم مشاركتها، مؤكدا مواصلة الاحتجاجات خلال مباريات الفريق الإسرائيلي يومي الأحد والاثنين بالمدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا التبييض من خلال الرياضة، قاطعوا الهولوكوست" و"الصهيونية هي النازية، غزة هي (معسكر الاعتقال) أوشفيتز".

كما حمل المحتجون في أيديهم الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات مثل "قاطعوا إسرائيل"، و"إسرائيل المجرمة"، و"فلسطين الحرة"، و"الموت للجيش الإسرائيلي"، وفق مراسل الأناضول.

وتأجلت مباراة فرنسا وإسرائيل لنحو ساعتين ونصف ساعة، بسبب الأمطار، فيما أبعدت قوات الشرطة المحتجين خلال فترة التأجيل، إلى منطقة قريبة من مدخل الملعب ما سمح للمتفرجين بالدخول إليه.

فيما استهجن المتظاهرون إقدام الجمهور على حضور المباراة بقولهم: "هناك قتلة أطفال في الداخل، أنتم تدعمونهم بحضور المباراة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.