زيلينسكي يعلن لقاءً مرتقبًا مع ترامب خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تنطلق الثلاثاء المقبل.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات لوكالة الأنباء «إنترفاكس أوكرانيا» الجمعة، أن جدول أعماله يتضمن «العديد من الاجتماعات الثنائية، من بينها لقاء مع الرئيس الأمريكي».

وأشار إلى أنه يعتزم بحث الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا من شركائها، إلى جانب مناقشة العقوبات المفروضة على روسيا. كما لفت إلى احتمال عقد لقاء جانبي بين زوجتي الرئيسين، أولينا زيلينسكا وملانيا ترامب، لبحث قضايا إنسانية تتعلق بالأطفال.

ومن المقرر أن يجتمع نحو 150 من قادة الدول والحكومات في نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد كشف في وقت سابق من الأسبوع عن إمكانية عقد هذا اللقاء. يُذكر أن آخر اجتماع بين زيلينسكي وترامب جرى في أغسطس الماضي في البيت الأبيض، عقب قمة جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتستمر الحرب الروسية على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.





