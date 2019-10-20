أنصار رئيس الأرجنتين يحتشدون في العاصمة لدعمه في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية

احتشد أنصار الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري اليوم الأحد، في العاصمة بوينس آيرس لدعمه في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية المقررة الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ماكري خسر الانتخابات التمهيدية المنظمة التي أجريت في أغسطس الماضي بفارق 15 نقطة لصالح ألبرتو فرنانديز المرشح الرئاسي المعارض في الأرجنتين.

وكان ماكري قد أعلن في وقت سابق - أمام حشد من أنصاره - أنه مازال بإمكانه تغيير المسار والفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة على الرغم من تفوق خصمه الرئيسي عليه في الانتخابات التمهيدية.



