قيرغيزستان ترغب في تطوير علاقاتها باليابان في قطاعي البنية التحتية والتصنيع

أعرب رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف عن رغبته في العمل لتطوير العلاقات بين بلاده واليابان في قطاعي البنية التحتية والتصنيع.

وأشاد سورونباي جينبيكوف - في تصريحات خاصة أدلى بها لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أذاعتها اليوم الأحد - باليابان خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن حكومته ستعمل على بناء علاقات خاصة مع طوكيو.

كما أعرب الرئيس عن أمله في تعزيز العلاقات مع اليابان والاستفادة من استراتيجية الحكومة اليابانية لتعزيز التعاون مع اقتصادات آسيا الوسطى وسط الوجود المتزايد للصين هناك.

وتطرق جينبيكوف - في حديثه - إلى مشروع "الحزام والطريق" الضخم في الصين لتنمية اقتصادات دول آسيا الوسطى، كما أشار إلى أن الصين هي أكبر مستثمر في قيرغيزستان بمشاركة مالية في أكثر من 40 قطاعا.

وتأتي تصريحات الرئيس جينبيكوف قبيل ساعات من زيارته لليابان للمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.