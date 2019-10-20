رئيس التشيك يخرج من المستشفى في براغ

خرج الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، من المستشفى العسكري في براغ عصر اليوم الأحد، بعد مكوثه بها أربعة أيام بهدف الراحة البدنية، حسبما ذكرت متحدثة باسم المستشفى.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى إن زيمان لم يخضع لأي إجراء كبير وغادر المستشفى في حالة جيدة. وقال المتحدث باسم زيمان في وقت سابق إن إقامته في المستشفى كانت من أجل مساعدته على الراحة واستعادة لياقته.

وصرح المتحدث بأن الرئيس أراد أن يكون "لائقا تماما" في الاستعداد لحفل توزيع الجوائز التقليدي في العيد الوطني التشيكي في 28 أكتوبر.

وسوف يلقي زيمان يوم الأربعاء المقبل خطابا في البرلمان حول مشروع قانون موازنة 2020.