الهجوم التركي على سوريا ضمن مشاورات الائتلاف الحاكم بألمانيا اليوم

تعتزم قيادات الائتلاف الحاكم في ألمانيا عقد اجتماع في العاصمة برلين مساء اليوم الأحد لإجراء مشاورات بشأن العملية العسكرية التركية ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" شمالي سوريا.

ومن المقرر أن يشارك في المشاورات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتتناول المشاورات أيضا موازنة عمل الحكومة في منتصف الدورة التشريعية.

وقد تتطرق المشاورات إلى الأولويات السياسية خلال النصف الثاني من الدورة التشريعية في ألمانيا والتي تستمر حتى عام 2021.

وربما يتناول الاجتماع قضايا أخرى مثل خارطة الطريق القادمة بالنسبة لتشريعات المناخ والمعاشات الأساسية.

يذكر أنه لم يتم تشكيل الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلا بصعوبة شديدة مطلع عام 2018، وذلك بعد إخفاق ما عرف باسم مفاوضات "جامايكا" بين الحزبين المكونين للاتحاد المسيحي ( الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا"، وبين الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم حاليا أصر على القيام بموازنة بينية في منتصف الفترة التشريعية.

يشار إلى أن هناك تيارا قويا بين الاشتراكيين الديمقراطيين ينادي بانسحاب سريع من الحكومة.

وتندرج قضية المعاشات الأساسية ضمن الموضوعات محل الخلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والاتحاد المسيحي.