رئيس الاتحاد يكشف كواليس مكالمته مع «الغندور» بعد أزمة حكم مباراة دجلة

كشف محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن تفاصيل حديثه مع جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بعد خطأ حكم مباراة ناديه أمام وادي دجلة.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "شاهدت المباراة من مقصورة المباراة ويتواجد تليفزيون بجوارها، تأكدت فورًا أنا والحاضرون من صحة ركلة الجزاء التي لم تحتسب وصحة الهدف الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل".

وأضاف "مينفعش أبقى عامل فريق كويس وجهاز فني محترم والشكل في الملعب أفضل وأحس بالظلم بالشكل ده".

وأوضح: "تحدثت مع جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، والذي أكد لي أن هناك عقابًا شديدًا سيحدث لحكم المباراة، ولكن أعلم جيدًا أن نهاية شكوتي ضد الحكم ستكون الدرج".