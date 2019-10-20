وزير الدفاع التركي: مخازن جيشنا خالية تماما من أي سلاح كيميائي

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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، عدم وجود أي نوع من الأسلحة الكيميائية في مخازن القوات المسلحة التركية، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة أجراها للمدرسة الثانوية التي درس فيها بولاية قيصري وسط البلاد.

وأوضح أكار، أن ادعاءات استخدام القوات التركية للسلاح الكيميائي خلال عملية نبع السلام، محض افتراء وأكاذيب.

وقال في هذا السياق: "مخازن القوات المسلحة التركية خالية تماما من أي نوع للأسلحة الكيميائية، وكما أننا لا نمتلك هذا النوع من السلاح، كذلك لا نمتلك المنصات التي يطلق من خلالها".

وأضاف أكار، أن القوات التركية ستقضي على أي تهديد يطال أمن الحدود وسلامة المواطنين القاطنين في المناطق القريبة من الحدود السورية.

وجدد تأكيده على أن هدف عملية نبع السلام، توفير أمن الحدود التركية وإنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وإعادة اللاجئين إليها.

ولفت إلى أن تركيا لا تطمع في أراضي دولة أخرى، وأن أنقرة تحترم وحدة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها سوريا.

وأكد أن قوات بلاده تحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين خلال عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين.