موناكو ينتزع 3 نقاط ثمينة من رين في الدوري الفرنسي

انتزع موناكو ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه رين 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم ،والتي شهدت أيضا فوز سانت إتيان على بوردو 1 / صفر ومارسيليا على ستراسبورج 2 / صفر.

وتقدم موناكو بهدف سجله وسام بن يدر في الدقيقة الثالثة، وتعادل فيتوت ماواسا لرين في الدقيقة 12 وأضاف أدرين هونو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48 قبل أن يسجل إسلام سليماني هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 56 قبل أن يسجل بن يدر الهدف الثاني له والثالث لموناكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد رين عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذا هو الفوز الثالث لموناكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لرين هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق سانت إتيان فوزا صعبا من مضيفه بوردو 1 / صفر .

ويدين سانت إتيان بالفضل في هذا الفوز للاعبه دينس بوانجا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بوردو عند 15 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، فاز مارسيليا على ضيفه ستراسبورج 2 / صفر.

وسجل أبو بكر كامارا الهدف الأول لمارسيليا في الدقيقة الثالثة،وأضاف كيفن ستروتمان الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام أنجيه، وتوقف رصيد ستراسبورج عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.