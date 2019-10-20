الهند: القوات الباكستانية في كشمير تقتل جنديين ومدني

قالت الشرطة الهندية اليوم الأحد إن جنديين هنديين ومدنيا قتلوا على يد القوات الباكستانية الحدودية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقد أصيب ثلاثة مدنيين أيضا في الحادث الذي وقع على طول خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تفصل وادي الهيمالايا إلى جزئين، أحدهما تسيطر عليه باكستان والأخر الهند، ولكن الجانبين يزعمان أحقيتهما في ملكيته بالكامل.

وقال رجل شرطة محلي، رفض الكشف عن هويته" قُتل جنديان ومدني في انتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار في منطقة تانجدار في كوبوارا خلال الليل على يد القوات الباكستانية. الجيش الهندي رد بقوة".

كما استهدف الجيش الهندي معسكرات عسكرية بالمدفعية، بحسب ما قالته مصادر لوكالة أنباء الهند الآسيوية. وتقول الهند إن باكستان تساعد مسلحي كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد، وتصفهم بالمقاتلين من أجل الحرية.

وكان قرار الهند الذي أصدرته في الخامس من أغسطس الماضي بتجريد كشمير من وضعها الخاص للحكم الذاتي، قد أثار توترات جديدة بين الجارتين النوويتين، اللتين خاضتا في السابق حروبا بسبب كشمير.