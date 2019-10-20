بلومبرج: موبايلي السعودية تحقق أرباحا للفصل الرابع على التوالي

حققت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية أرباحًا بقيمة 1ر51 مليون ريال (62ر13 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بخسارة قدرها 9ر30 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.

جاء ذلك في إعلان الشركة للبورصة السعودية عن نتائجها المالية المؤقتة للفترة المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي.

ووفقًا لبيانات وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، كان متوسط التوقعات 56 مليون ريال إذ كان النطاق المتوقع يتراوح من 9ر25 إلى 87 مليون ريال.

وبهذه النتائج، تسجل موبايلي أرباحا للربع السنوي الرابع على التوالي.

وبلغت عائدات الشركة في الربع الثالث 4ر3 مليار ريال مقابل 98ر2 مليارا قبل عام، بينما كانت التوقعات 36ر3 مليار ريال في نطاق توقعات تراوح بين 21ر3 إلى 46ر3 مليار ريال.

وبلغت أرباح التشغيل في الربع الثالث 262 مليون ريال مقابل 108 ملايين ريال.

وأشارت الشركة السعودية لخدمات الهاتف المحمول إلى نمو عدد المشتركين وخدمات اتصالات الألياف الضوئية للمنازل.

وقالت بلومبرج إنه بنهاية الربع الثالث لم تكن هناك أي خسائر تراكمية للشركة، بنهاية فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي.