رابطة موظفي الإدارة العامة بلبنان تعلن تمديد الإضراب العام حتى غدا الإثنين

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان اليوم الأحد تمديد الإضراب العام في كافة الإدارات والمؤسسات حتى مساء يوم غد الاثنين.

وقالت الرابطة، في بيان، إنه تقرير تمديد الإضراب "ترقبا لما سيصدر عن الحكومة من إجراءات موعودة لمعالجة الأزمة القائمة".

وذكرت في البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أنها "إذ تهيب بالمعنيين من المسؤولين التركيز في إجراءاتهم الإصلاحية على إقفال مكامن الهدر في المالية العامة، والتوجه في تحصيل حق الخزينة نحو أصحاب الثروات وأولئك الذين أثروا على حساب المال العام، فإنها تحذر بشدة من المساس بحقوق أصحاب الدخل المحدود، أو رواتب الموظفين ومستحقاتهم التقاعدية، أو أي من مكتسباتهم المحقة، أو زيادة محسوماتهم التقاعدية".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئاسة الجامعة اللبنانية قررت تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، نظرا إلى الظروف الراهنة.