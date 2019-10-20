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توجه أكثر من 12 ألف عنصر من الجيش السوري إلى شمال البلاد

( د ب أ )
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 8:49 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 8:49 م

توجه الاف المقاتلين من الجيش السوري برفقة آليات ودبابات إلى مناطق شمال شرق سوريا بعد ظهر اليوم الاحد للانتشار في المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية(قسد) التي يقودها الأكراد .

وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) " عبرت تلك القوات البالغ قوامها اكثر من 12الف جندي جسر سد الفرات في طريقها الى مدينة الرقة للانتشار في ريف الرقة ومناطق شمال شرق سوريا التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ".

وقال المصدر إن القوات التي توجهت اليوم هي الدفعة الثانية من القوات السورية التي سوف تنتشر في مناطق شمال سوريا، على أن تتبعها دفعات وارتال عسكرية اخرى .

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