أوقاف الأقصر :عقد 80 ندوة بالمساجد ضمن حملة (هذا هو الإسلام)

قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبد الدايم إن مديرية الأوقاف تستعد لعقد حوالى 80 ندوة بالمساجد الكبرى بالمحافظة ضمن حملة (هذا هو الإسلام) .

وأضاف عبد الدايم - في تصريح اليوم الأحد - أن وزارة الأوقاف أطلقت الحملة العالمية تحت عنوان( هذا هو الإسلام) للتعريف بصحيح الإسلام بـ20 لغة طوال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك من خلال المساجد والمدارس العلمية والندوات والمحاضرات والقوافل الدعوية ..مؤكدا دور مصر الريادى فى نشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف.

وأوضح أنه من المقرر أن تشارك مديرية أوقاف الأقصر فى هذه الحملة على عدة محاور من خلال المشاركة مع جميع الفئات ومختلف الإتجاهات وأولها أن المديرية بصدد عقد ما يقرب من (80) ندوه يشارك فيها نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وسيتم الإعلان عن أماكن عقدها فى القريب العاجل.

وكانت وزارة الأوقاف قد حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان حملتها الأخلاقية والتصحيحية، "هذا هو الإسلام " لتصحيح الصورة بـ20 لغة عالمية، مطالبة منابر العالم بمشاركتها حملتها الدعوية العالمية المستمرة لشهر ربيع الأول بأكثر من 20 لغة بمناسبة المولد النبوى الشريف لبيان صحيح الإسلام للدنيا بأسرها.