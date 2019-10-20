أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال على أهمية حل المشكلة السورية بالطرق السلمية، مشيرا إلى تأييد مواقف سوريا سواء من جانب القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي أو من جانب مجلس النواب.

ونوه عبدالعال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد- بأنه تقدم ببيان عاجل لدى الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة الغزو التركي للأراضي السورية، مشيرا إلى أنه وصف في هذا البيان الجيش التركي بـ "القوات الغازية" ولم يصفها بـ"القوات المسلحة" لأنها ترتكب تصرفات بربرية تخرج عن نطاق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووجه عبدالعال وأعضاء مجلس النواب التحية إلى السفير بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية بالقاهرة والقنصل السوري محمد عرنوس اللذين حضرا جانبا من الجلسة العامة للمجلس من الشرفة المخصصة للضيوف في قاعة البرلمان.