سولسكاير: قرارات الفار صحيحة وأشعر بخيبة أمل لضياع الانتصار

أشاد أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بقرارات تفنية الفيديو «VAR»، أمام ليفربول، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "ببساطة، كل القرارات التي اتخذتها تقنية الفيديو كانت صحيحة، في النهاية مباريات كرة القدم تحدث فيها تدخلات، وأعتقد أن التدخل على أوريجي كان طفيفًا".

وكان أوريجي جناح ليفربول قد تعرض لعرقلة من ليندليوف مدافع يونايتد، في الكرة التي ارتدت بهدف التقدم للشياطين الحمر، لكن الحكم بعد رجوعه لتقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

وعن المباراة أضاف سولسكاير: "نشعر بخيبة أمل، أعجبت جدًا باللاعبين الذين بذلوا الكثير من الجهد، وخلقوا الكثير من الفرص، لكنها نقطة في وقت كنا نستطيع الفوز بثلاث".

سولسكاير فسر قلة الفرص التي أتيحت لليفربول في المباراة قائلًا: "يرجع ذلك إلى التكتيك الذي لعبنا به، والحدة والقوة البدنية عند اللاعبين، والتي ساعدتنا على تقليص فرص ليفربول.