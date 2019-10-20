ختام ناجح لبطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة

اختتمت اليوم الأحد، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الخامسة، والتي أقيمت خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، على صالة 4 بمجمع االصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وفاز لاعب منتخب آذربيجان آدي ريسكي بالمركز الأول في منافسات الفردي رجال، فيما حل في المركز الثاني لاعب منتخب التشيك ميلان لوديك، وفي منافسات فردي سيدات، جاءت لاعبة منتخب ميانمار زات هتار في المركز الأول، وفي المركز الثاني حلت لاعبة منتخب ويلز جوردان هارت.

ونال منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال بفريق مكون من أدهم حاتم وأحمد صلاح، فيما كان المركز الأول من نصيب الجزائر، وذهبت الميدالية الفضية لفريق بولندا.

كما فاز منتخبنا أيضا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات زوجي السيدات بفريق مكون من، هادية حسنى وضحى هاني، فيما كان المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبات المنتخب الهندي.

وفي منافسات زوجي المختلط حل منتخبنا الوطني في المركز الثالث بفريق مكون من أدهم حاتم وضحى هاني، وأيضا كان المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبي ولاعبات الهند.

وشهدت مراسم التتويج حضور مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت البطولة مشاركة 31 منتخب وهم، "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - أسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".