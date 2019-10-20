راموس يتجاوز رقم خينتو في الدوري الإسباني

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خاض سيرخيو راموس، قائد نادي ريال مدريد مباراته رقم 428 خلال مشاركته مع الملكي في مباراة الأمس أمام ريال مايوركا، حيث أصبح يحتل المركز السادس في القائمة التاريخية.

لعب سيرخيو راموس أساسياً ضد مايوركا وأصبح يحتل المركز السادس في قائمة اللاعبين المدريديستا الذين لعبوا أكبر عدد من المباريات في الليجا،

وخاض راموس 428 مباراة بقميص المدريديستا متجاوزا رصيد خينتو، حيث حقق قائد الميرنجي في الدوري الإسباني: 287 انتصاراً، 66 تعادلاً و75 هزيمة.

وجاء الظهور الرسمي الأول للمدافع في هذه المسابقة مع ريال مدريد في 10 سبتمبر 2005 ضد سيلتا فيجو في البرنابيو، وقد سجل 59 هدفاً وأحرز اللقب أربع مرات.

ويتقدم على راموس في ترتيب تلك القائمة كلًا من : فيرناندو هييرو (439 مباراة)، وسانتيانا (461 مباراة)، كاسياس (510 مباراة)، سانشيز (523 مباراة) وراؤول (550 مباراة).