تبعد ألمانيا كثيرا عن ساحة الصراع في سوريا بين الجيش التركي والفصائل الكردية، ولكن هذه الحرب بدأت في الظهور بين الجاليتين التركية والكردية في ألمانيا بعدما عاش الاثنان سويا بسلام في أرض المهجر؛ ما أصبح خطرا يهدد السلام والاستقرار في ألمانيا التي اعتادت أن تكون في صدارة الدول المضيفة للاجئين من ضحايا الصراعات.

وفي تقرير لها، تسلط "فرانس 24" الضوء على حجم الاحتقان المتزايد بين الأتراك والأكراد الذين يشكلون نسبة كبيرة من مجتمع اللاجئين في ألمانيا.

يذهب الكردي السوري محمد زاديك، كل يوم لشراء الخبز وربما حلوى البقلاوة من محلات الأتراك المجاورة له في العاصمة الألمانية، برلين، وهنا يتجنب إبداء رأيه نحو تركيا التي يعتبرها عدوا لدودا لشعبه الكردي شمال سوريا.

ومنذ أكثر من أسبوع، شنت تركيا اجتياحها الواسع على مناطق سيطرة الفصائل الكردية شمال سوريا؛ لتشتعل الخلافات بين الأكراد والأتراك الذين يعيشون كجيران في ألمانيا لتكسر واجهات المحلات وتقع حوادث الطعن، إضافة للمواجهات اللفظية المتكررة بين أتباع العرقين؛ ما دعا مسؤولة التنسيق بين اللاجئين في ألمانيا آنيد ويبلمان، للتدخل والمطالبة بالتهدئة.

وقالت ويبلمان، في حوار لها: "نريد ألا ينتقل صراع منطقة ما إلى الأراضي الألمانية، وعلينا منع ذلك".

ويذكر أن 3 ملايين من حاملي الجنسيات التركية يقيمون في ألمانيا، بينهم مليون شخص ذوي أصول كردية.

ويقول خبير الشؤون التركية، بوراك كوبور: "نحن هنا في ألمانيا نعيش فوق برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة، فعواطف الناس هنا من أكراد وأتراك متعلقة بشدة بما يقع في تركيا؛ لتنعكس تلك الصراعات على تعايش الطرفين التركي والكردي مع بعضهما في ألمانيا".

ويستعد 15 ألف شخص مؤيد للدولة الكردية في سوريا، للتظاهر يوم السبت في كولون الألمانية؛ تنديدا بالتدخل التركي، وسط حشد شرطي مكثف لمنع اندلاع مواجهات مماثلة لتلك التي وقعت الاثنين الماضي في مدينة هيرن، عندما رفع رجل تركي علامة الذئب التي تمثل القومية التركية في وجه متظاهرين أكراد؛ ما أسفر عن وقوع صدام تسبب في سقوط 5 جرحى.

وتسمح ألمانيا برفع علامة الذئب للأتراك، بينما تعتبرها النمسا أمرا ممنوعا.

وأما محمد خليل الطالب الكردي، فهو يجلس في أحد الكافيهات بينما يشحن أجهزة اللاسلكي التي يحتاجها منظمو التظاهرات؛ لترتيب أعمالهم، إذ يصف استيائه من تخاذل بعض الزملاء عن المظاهرات بقوله: "الآن، ما يتركه الناس هو المظاهرات".

وبالنسبة للشعب الكردي، فهم يرون في الجيش التركي تهديدا بزوال البلد التي يبغون في سوريا باسم "روجافا"، بينما يرى الأتراك في التواجد التركي بسوريا تهديدا للأمن والاستقرار التركي.

وتقول ميلهات يافاس، وهي تركية تعمل سائقة حافلة مدرسية وتدعم اجتياح مناطق سيطرة الأكراد في سوريا بشدة: "نحن الأتراك نرسل جنودنا ليلقوا حتفهم من أجل إنقاذ أطفال سوريا، وأردوغان رجل ملتزم بكلمته، وهو لن يترك سوريا حتى يصبح أخوتنا المسلمون هناك مطمئنين في حدودهم الآمنة".

وتضيف يافاس: "نحن الأتراك والأكراد في ألمانيا نعمل سويا، نتشارك الطعام وربما النكات، ولكن حزب العمال الكردستاني هو شيء آخر"، يشير الأتراك بكلمة حزب العمال لأي فصيل كردي، والحزب مصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية والتركية.

ويقول روهات جيران، مدير أحد الاتحادات الكردية في ألمانيا، إن ما يقوم به الأكراد من تصرفات عنيفة خلال المظاهرات هو رد فعل تجاه العنصرية التركية المتصاعدة ضدهم في أماكن العمل وحتى المدارس.

وكذلك يتهم الأكراد، المساجد التركية في ألمانيا، باستغلال الدين للترويج لسياسات أردوغان، ولكن المؤسسة التركية المشرفة على المساجد في ألمانيا أنكرت تماما حدوث ذلك.

وبالنسبة لسيزال فيفات، مدير إحدى شركات السياحة، فهو يرى الخلاف لا داعى له، إذ يقول: "ذهبت لتركيا مرة واحدة منذ عام، وأرى أن على تركيا والفصائل التركية أن يجلسوا إلى طاولة الحوار، وسواء رضوا بهذا أم رفضوا؛ فالأهم أن يتركونا وشأننا نعيش في ألمانيا بسلام".