الإسماعيلي يواصل تحضيراته لمباراة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

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واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي الاستعداد لملاقاة الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل، في إطار جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على محاضرة تحفيزية للاعبين من أجل رفع روحهم المعنوية وطى صفحة الهزيمة المحلية أمام حرس الحدود مؤخرا.

شهد المران عودة محمد صادق جناح الفريق تمهيدا للمشاركة بالتدريبات الجماعية ، فيما واصل إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق تدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي

كما تطرق المران لبعض التدريبات البدنية تحت إشراف الصربي "بويان ستماتوفيتش" مخطط الأحمال والتى من شأنها رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

واختتم التدريب بتقسيمة تم خلالها السعى لاصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق بالمواجهات الماضية من أجل تجنب تكرارها اعتبارا من اللقاء المقبل.