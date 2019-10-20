أمانة المرأة المركزية بـ«مستقبل وطن» تنظم زيارة لمستشفى الثدي للوقوف على احتياجاته

نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، اليوم الأحد، زيارة لمستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية، مطلع الشهر الماضي، تحت عنوان "أنت عظيمة" بتعليمك، بتنظيمك، بعملك، من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وضم الوفد النائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب، والنائبة مهجة غالب، والإعلامية شيماء السباعي الأمناء المساعدين لأمانة المرأة ، والدكتورة نهي طلعت عبدالقوي، وإيمان ياسين، والدكتورة جيهان حلاوة، والدكتورة عبير فاروق والدكتورة هنزاده عادل أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، وكان في استقبال الوفد الدكتور عماد شاش مدير المعهد القومي الأورام.

وأشاد وفد أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن بمستوى الخدمة الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمريضات، وكذلك مستوى النظافة وأسلوب التعامل مع السيدات اللاتي تتلقين العلاج.

وتتألف مبادرة "أنت عظيمة"، من 3 محاور، وهي التعليم والذي يعتبر محور أساسي في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة، والمحور الثاني وهو التنظيم، وذلك من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ويتمثل المحور الثالث في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.