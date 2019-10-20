الزمالك ينفي إصدار أي بيانات عن أزمة القمة 119

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن مباراة الفريق ضد الأهلي، في ظل تردد أنباء حول موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على إقامة القمة 119 في أي موعد يحدده اتحاد الكرة بعد تأجيلها لأجل غير مسمى.

ونشر الزمالك بيانا عبر موقعه الرسمي، يقول فيه "يؤكد مجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته".

وأضاف "يهيب مجلس إدارة الزمالك كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها".

وأشار "يؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق رئيس النادي، ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج باسم النادي في أمور غير صحيحة".