النيابة العامة بكوريا الجنوبية تطلب مذكرة اعتقال ضد 7 طلاب اقتحموا مقر إقامة السفير الأمريكي

طلبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية -اليوم الأحد- أوامر اعتقال في حق سبعة طلاب جامعيين كوريين جنوبيين لاقتحامهم مقر إقامة السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ويأتي الطلب بعد اقتحام 19 طالبًا ينتمون إلى مجموعة مدنية مقر إقامة السفير الأمريكي هاري هاريس، في وسط سول بتسلق جدار داره باستخدام سلم في غضون الساعة الثانية و50 دقيقة بعد ظهر أمس الأول الجمعة.

وكان الطلاب قد نظموا احتجاجا مفاجئا انتقدوا فيه الطلب الأمريكي بزيادة كبيرة في حصة كوريا الجنوبية في تكلفة مرابطة القوات الأمريكية البالغ قوامها 28500 جندي في البلاد.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية دفع 5 مليارات دولار بموجب اتفاق تقاسم التكاليف في العام المقبل، مقابل 1.04 تريليون وون (871 مليون دولار) هذا العام.

وجاء الاحتجاج قبيل الجولة الثانية من محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية بين سول وواشنطن، التي تنطلق يومي 23 و24 أكتوبر في هاواي.

وطلبت الشرطة أوامر اعتقال في حق 9 طلاب جامعيين بعد مراجعة نتائج التحقيق الأولي، غير أن النيابة العامة طلبت رسميا من المحكمة أوامر اعتقال في حق 7 منهم.

وقال مسؤول في النيابة إنه من الصعب الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق، بما في ذلك السبب وراء عدم طلب المحققين أوامر اعتقال بحق الاثنين.

من جهتها حثت السفارة الأمريكية كوريا الجنوبية على تعزيز جهودها لحماية جميع البعثات الدبلوماسية، معربة عن "القلق الشديد" حيث أن الاقتحام يمثل الحادثة الثانية لاقتحام المقر السكني للسفير خلال 13 شهرًا.

ونشرت الشرطة الكورية الجنوبية حوالي 80 فردا إضافيا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأفراد الذين يقومون بحماية مقر الإقامة إلى حوالي 110.