زيدان عن هزيمة الريال أمام مايوركا: «لقد نجحوا في مفاجأتنا»

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لنادى ريال مدريد الإسباني، عن تعثر فريقه أمام نادي مايوركا، أمس السبت، والخسارة بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسبانيـ مشيرًا إلى أن يشعر بخيبة أمل إزاء النتيجة.

وقال زيدان في تصريحاته عقب اللقاء والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: «إذا أراد اللاعبون تحقيق شيء ما هذا الموسم، فيجب أن يكون لديهم الاستمرارية والتي لا يظهرها الفريق الأبيض حتى الآن».

وأضاف: «لم نلعب المبارة بالشكل الجيد كما خططنا لها، بدأنا المباراة بشكل غريب، كنا جيدين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثانى لا أعرف ماذا حدث وكيف تحول الأداء».

وعن تعليقه على أداء مايوركا، أوضح: «لا يمكننا أن نفاجأ بفريق يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكنهم فاجؤونا فى الدقيقة الـ 8 وسجلوا هدفهم ولم نستطع إدراك التعادل».

وأكد زيزو أن قلة التركيز أثناء المباراة كانت السبب وراء الهزيمة وأن التحليل والتفكير الجيد في أسباب الهزيمة ودراسة الأخطاء هو السبيل الوحيد لمعالجة القصور وتصحيح مسار الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وعن سؤاله عن الإصابات، أجاب: «الإصابات جزء من كرة القدم، كان هناك لاعبون آخرون وكان علينا أن نفعل ما هو أفضل لتحقيق الفوز وعدم التفريط في نقاط المباراة بأي شكل».

أما عن مبارة جالطة سراي الهامة فى دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها الثلاثاء, فقال: «نحن نعرف كيف سنلعب، علينا أن نخوض المباراة من أجل الفوز فقط لأنه لا يوجد خيار آخر غير الفوز ولا شيء غير الفوز».

وأردف: «المشكلة هي أنه يتعين علينا أن نلعب كل ثلاثة أيام بشكل جيد، هذه هي الصعوبة التي نواجهها وهذا ما لا نفعله، لن أقول إنني أشعر بالقلق، ولكن علينا أن نحظى بمزيد من الاستمرارية فى تحقيق الفوز طوال الموسم إذا أردنا تحقيق بأشياء مهمة هذا العام».

واختتم زيدان حديثه: «الغيابات ليست عذرًا، فهناك لاعبون آخرون يتمعتون بالرضا، يجب علينا أن نثبت أننا نستحق الوجود فى هذا المكان».

يذكر أن ريال مدريد قد تلقى هزيمة غير متوقعة مساء السبت، على ملعب مايوركا فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإسبانى بنتيجة 1-0، أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب لاجو جونيور فى الدقيقة ال 8 من زمن الشوط الأول، وبذلك يتخلى الميرنجي عن صدراة الليجا الإسبانية لصالح غريمه التقليدي برشلونة.