عضو مؤسس بحزب البديل اليميني الألماني يندد بالسعي نحو الهيمنة على الرأي

أعرب عضو مؤسس بحزب البديل من ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض عن رأيه في أن حرية التعبير ألمانيا صارت مهددة حاليا، وذلك بعد احتجاجات خلال محاضرة له في جامعة هامبورج الألمانية.

وكتب برند لوكه في مقال لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الخميس: "المشاغبون هم السبب في الهيمنة على الرأي، إنهم يريدون تحديد ما هو صائب وما هو خاطئ"، مؤكدا أن المهم بالنسبة لكثير منهم ليس الحوار ولا المنطق، وإنما السيادة السياسية.

وأعرب لوكه أيضا عن استيائه من الآلية التي يتم من خلالها إظهار مواقف تتبنى آراء سياسية مختلفة، بشكل فظ من أجل إفقادها مصداقيتها بصورة مستمرة قدر الإمكان، وقال: "من ينتقد اليورو، يكون مناهضا لليورو، من يريد حظر الحجاب، يكون معاديا للإسلام، من ينتقد (الناشطة السويدية) جيرتا تونبرج يكون جاحدا للمناخ".

يذكر أنه تم سب لوكه خلال أول محاضرة له بعد عودته لجامعة هامبورج ووصفه بأنه "خنزير نازي" وتم منعه من إلقاء خطابه.

وكان أعضاء بحركة معاداة الفاشية "أنتيفا" مشاركين أيضا في الاحتجاج ضد لوكه بالجامعة.