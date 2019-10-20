مقتل جندي تركي في تل أبيض السورية إثر هجوم لمسلحين أكراد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأحد، أن جنديا قُتل وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين نيران مضادات الدبابات والأسلحة الخفيفة أثناء قيام القوات التركية بعملية استطلاع في منطقة تل أبيض شرق الفرات، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد.

وأكد البيان أن القوات التركية ردت بالشكل اللازم في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

وأضاف البيان أن "إرهابيي تنظيم قوات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني" أقدموا على 20 عملًا استفزازيًّا أو انتهاكًا شمالي سوريا رغم اتفاق المنطقة الآمنة المبرم بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف أنه بالرغم من كل هذه الخروق للاتفاق دخل موكب من 39 سيارة إسعاف أمس رأس العين وخرج منها بسلام، وأجلى عددًا من الجرحى والأشخاص من المنطقة.

وكانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

يذكر أنه في 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة حسبما ذكرت وكالة الأناضول.