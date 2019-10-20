مبادرة «I read» تعلن القائمة القصيرة لمسابقة «المعالجة السينمائية»

أعلن القائمون على مبادرة «I read»، برئاسة شرين راشد، مؤسس المبادرة، القائمة القصيرة لمسابقة «المعالجة السينمائية»، والتي ضمت 22 اسمًا من المشاركين، الذين تتراوح أعمالهم ما بين 16 وحتى 70 سنة، بشرط ألا يكون العمل المقدم منشور من قبل.

وضمت القائمة القصيرة التي تم نشرها على الموقع الرسمي لمبادرة «I read»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسماء كل من: « سمر عبد الناصر محمد، محمد هلال مجاور عزوز، عمرو علي، أحمد حلمي إبراهيم الملواني، مينا لطفى جاد عبد السيد، أحمد عبد العليم سرحان، حنين عمر، مصطفى نور، رامي محمد الشيخ، عمرو عبدالله المعداوي، محمد فاروق عبد الرحمن، عبد الرحمن بومدين، محمود كامل الجمال، محمود محرم، محمود حسن، أحمد ربيع على رمضان، سمير عمران البحر، محمد السيد الغريب، محمد جعفر، بلال حسني السيد، أحمد محمد كامل، محمود سعيد».

يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل بجوائز مادية قيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فيحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال مهرجان القاهرة السينمائى، كما يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل بجوائز مادية قيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فيحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه.