13 مليار جنيه استثمارات «إيوان للتطوير» في 4 مشروعات بالسوق العقارية

وليد مختار: 8 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لمشروع «ماجادا» بالسخنة



بلغ حجم استثمارات شركة إيوان للتطوير فى القطاعين التجارى والإدارى نحو 1.3 مليار جنيه، تمثل نحو 10% من إجمالى استثمارات الشركة البالغة 13 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات تمثل آخرها فى مشروعا ماجادا الذى أطلقته الشركة قبل أيام، تبعا لتصريحات وليد مختار العضو المنتدب للشركة.



وأضاف مختار فى تصريحات لـ «مال واعمال ــ الشروق» أن الشركة لديها خطة توسعية كبيرة، إلا أنها تدرس جميع محاورها بصورة متأنية، فى ظل المنافسة الكبيرة التى تشهدها السوق، والتغيرات التى حدثت فى أسعار الأراضى والمدخلات، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك حاليا نحو 2.1 مليون متر أراضى يتم تطويرها بالكامل، موزعة على مشروعاتها سواء غرب أو شرق القاهرة وأيضا العين السخنة.



وتابع أن أحدث مشروعات الشركة هو ماجادا الذى يقام على مساحة 101 فدان بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات جنيه، ويتم تنفيذه على 4 مراحل وتُسلم المرحلة الأولى فى 2024، موضحا أن الشركة من المقرر أن تبدأ فعليا فى تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل، حيث تعمل الشركة حاليا على إعداد كراسات الشروط ومستندات الطرح على المقاولين، ومن المقرر أن تتراوح استثمارات المرحلة الأولى بين 1.7 و1.8 مليار جنيه.



وأشار العضو المنتدب لشركة إيوان للتطوير إلى أن المرحلة الأولى تضم 200 وحدة والأسعار تبدأ من 1.6 مليون جنيه للوحدة والمساحات من 80 إلى 550 مترا، لافتا إلى أن الشركة وضعت فى حسبانها رسوم الشواطئ التى يجرى مناقشتها فى مجلس الوزراء، وذلك تحسبا لإقرارها بصورة رسمية.



وأوضح مختار أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه، من مشروع ماجادا، ومن المخطط أن تصل مبيعات المرحلة الأولى إلى نحو 2 مليار جنيه، مضيفا أن الزيادة التى ستطرأ على الأسعار بنهاية العام الجارى ستصل إلى 5% على أقصى تقدير، وذلك لأن السوق لا تتحمل زيادات سعرية كبيرة.



وتنفذ شركة إيوان مجموعة من المشروعات مثل أتريو والما المنتظر تسليمهما فى 2020 بالإضافة إلى مشروع جدار الذى تم البدء فى تسليمه.



اضاف أن خطة شركة إيوان للتطوير تتضمن الانتهاء من تطوير محفظة أراضيها البالغة 2.1 مليون متر خلال 5 أو 7 سنوات على أقصى تقدير، وفى نهاية 2020 ستنتهى الشركة من تسليم 85% من وحدات مشروعاتها، وسيتم الدخول إلى مشروعات أخرى بالتوازى.



وعن مشروع الشراكة الذى ابرمته الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية فى التجمع الخامس على مساحة 100 فدان قال مختار إنه فى مرحلة الرسومات والتصميمات، ومن المقرر بدء المشروع أول العام المقبل.



وتأسست شركة إيوان للتطوير عام 2004 من خلال 5 مساهمين، برأسمال مدفوع 75 مليون جنيه، وسيتم رفعه إلى 150 مليون جنيه خلال الأيام الحالية، وتبلغ قيمة رأس المال المصدر حوالى مليار جنيه.