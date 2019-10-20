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وزير الدفاع الأمريكي يصل أفغانستان في زيارة غير معلنة

مايك اسبر
مايك اسبر
د ب أ
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 3:44 م



قال مسؤولو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر وصل العاصمة الأفغانية كابول في زيارة غير معلنة.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها إسبر لأفغانستان منذ أن تولى السلطة في أواخر يوليو الماضي.

ويشار إلى أن نحو 14 ألف جندي يتمركزون في أفغانستان.

ومن المقرر أن يلتقى إسبر بمسؤولين أفغان، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين وتابعين للناتو، وذلك بحسب ما قالته مهمة الدعم الحاسم التابعة للناتو في أفغانستان.

وأضافت المهمة أنه من المتوقع أن يتم عرض أحدث المعلومات العملياتية على إسبر، وذلك دون تقديم تفاصيل حول أجندة الوزير "لأسباب أمنية".

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