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روماني يشغل منصب نائب الأمين العام لحلف الناتو

بوخارست - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 10:26 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 10:26 ص

تولى الدبلوماسي الروماني، ميرتشا جيوانا، رسميا، منصبه نائبا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

ونقل موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري عن الحلف -في بيان صحفي- أن جيوانا، الذي تولى مهام المنصب هذا الأسبوع، هو أول نائب للأمين العام للناتو من دول وسط وشرق أوروبا.

ويحل جيوانا بذلك محل الأمريكية روز جوتمولر، وهي أول امرأة في تاريخ حلف الناتو منذ 70 عاما تتولى منصب نائب الأمين العام.

وكان ميرتشا جيوانا قد شغل في السابق منصب رئيس مجلس الشيوخ الروماني ووزير الخارجية وسفير رومانيا في الولايات المتحدة ضمن مناصب أخرى.


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