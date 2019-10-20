حبس متهم عاما في تزوير محررات رسمية بالإسكندرية



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الأحد، عاطل، يدعى، "ع.ع.س" بالسجن عاما؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وذلك في القضية رقم 15357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العطارين.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بقيام المقضي بحقه "محتجز على ذمة قضية" بالتوقيع في محضر رسمي باسم شخص آخر "نجل عمه" على غير الحقيقة.

وكشفت تحريات المباحث أنه أثناء التتميم على المتواجدين بحجز القسم قام المتهم بإخطارهم بأن اسمه "ك.ع.س"، وذلك بعد ضبطه على ذمة القضية رقم 25565 جنح قسم شرطة العطارين والمحكوم فيها عليه بالسجن سنة، والتوقيع باسم نجل عمه في المحضر قاصدًا من ذلك الإفلات من تنفيذ الحكم علية ولوجود خلافات بينه وبين نجل عمه.

وبتحرير محضر بالواقعة تم عرض المتهم على النيابة العامة، حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وأمانة سر محمد صالح.



