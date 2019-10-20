مقتل 30 شخصا جراء اشتعال نيران بحافلة في الكونغو

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم وأُصيْبَ العديد من الأشخاص بإصابات بالغة جراء سقوط حافلة في حفرة واشتعال النيران بها في الكونغو وسط أفريقيا.

وحسب بيانات الشرطة، فقد وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على مسافة نحو 150 كيلومترا من العاصمة كينشاسا، بالقرب من منطقة إمبانازا إنجونجو.

وثمة ترجيحات بوجود مشكلة في مكابح الحافلة المنكوبة التي سقطت في حفرة واشتعلت فيها النيران.

وتتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة في العديد من الدول الأفريقية.

يشار إلى القلة الشديدة في عدد الطرق المُعَبَّدة في الكونغو وعدم القيام باعمال الصيانة الجيدة للسيارات.