إعلام المحلة ينظم ندوة بعنوان «حروب الجيل الرابع معركة السيطرة على العقول»

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية وتوعوية، اليوم الأحد، بعنوان "حروب الجيل الرابع معركة السيطرة على العقول والخداع النفسى"، بالتعاون مع إدارة شرق المحلة التعليمية، وذلك بمقر مدرسة الشهيد مالك مهران الثانوية بنين.

وتحدث الدكتور أحمد الشناوى أستاذ النظم السياسية بكلية الحقوق جامعة طنطا، عن تعرض مصر لمؤامرات خارجية تستهدف وعي الشباب باستخدام حروب الجيل الرابع بهدف إسقاطها وذلك من خلال بث الشائعات المغرضة، لافتًا إلى أهمية مصر من حيث الموقع الاستراتيجي، محذرًا من استخدام حروب الأفكار والحرب بالوكالة لإسقاط الجيش المصري الذى يعد أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط معظم الجيوش العربية مثل الجيش العراقى والسورى.

وحذر الشناوى من خطورة الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تطلقها بعض القنوات المعادية لمصر مثل قناة الجزيرة أحد أهم أذرع الصهيونية فى المنطقة العربية والتى تستهدف إشعال نار الفتنة الطائفية فى مصر، كفرصة لتدخل الدول الغربية فى شئون مصر، بحجة حماية الأقلية المسيحية بالرغم من التعايش السلمي والأخوي بين عنصرى الأمة فى ود وسلام، منذ أكثر من 1400 عام .