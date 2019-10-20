إجلاء الآلاف في إيطاليا لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات المحلية في بولسانو، عاصمة مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية، اليوم الأحد الآلاف من الأشخاص، لإبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وأعلنت السلطة تعليق خدمات الحافلات المحلية والسكك الحديدية التي تمر عبر المدينة، كما أغلقت طريق برينر الذي يقود إلى الحدود مع النمسا.

وأعلنت الشركة المشغلة للطريق، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاما في أوروبا، أن حركة الطريق تعطلت من الساعة 0845 صباحا وتم استئنافها قبل 1130 .

وكان تم اكتشاف العبوة المتفجرة، التي تزن 225 كيلوجراما، في التاسع من أكتوبر خلال أعمال مد طرق في المنطقة.

وبداية من الساعة 0630 (0430 بتوقيت جرينتش)، تم إجلاء السكان لمسافة 500 متر من الموقع. ووفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية فإن الإجلاء شمل أربعة آلاف شخص.