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على الرغم من حظر الشرطة.. متظاهرو هونج كونج يعتزمون الاستمرار في الاحتجاجات

أرشيفية
أرشيفية
هونج كونج - د ب أ:
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 10:24 ص


يعتزم متظاهرو هونج كونج الاستمرار في تنظيم مسيرة مناهضة للحكومة، اليوم الأحد، وذلك على الرغم من حظر الشرطة والهجوم العنيف الذي تعرض له أحد رموز الاحتجاجات.

وكانت جبهة حقوق الإنسان المدنية، وهو ائتلاف واسع النطاق يطالب بالديمقراطية، قد أخفق في الحصول على تصريح بتنظيم مسيرة من منطقة تسوق شهيرة إلى محطة قطارات جديدة بها خط سك حديد للقطارات السريعة السريعة مثير للجدل إلى الصين.

وكانت مسيرات الائتلاف قد اجتذبت في الماضي مئات الآلاف من المواطنين، ولكن خلال الأشهر الأخيرة أخفق في الحصول على موافقة الشرطة على تنظيمها، مما يخاطر بتعرض المشاركين للاعتقال واتهامهم بالتجمع غير القانوني.

مع ذلك، من المتوقع أن يتحدى المتظاهرون مجددا الشرطة، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه المظاهرات أسبوعها الـ20.

وكان قد جرى نقل جيمي شان، المسؤول بجبهة حقوق الانسان المدنية، للمستشفى عقب أن هاجمته مجموعة من الرجال مطلع الأسبوع.

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