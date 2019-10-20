 قوات الأمن تغلق الطرق المؤدية للقصر الجمهوري اللبناني - بوابة الشروق
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قوات الأمن تغلق الطرق المؤدية للقصر الجمهوري اللبناني

نور رشوان
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 3:16 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 3:20 م

أغلقت قوات الأمن، اليوم الأحد، جميع الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري اللبناني، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.

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