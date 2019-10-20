بدء إعادة إعمار حقول النفط والغاز في الرقة السورية

أعلن رئيس حقل الثورة النفطي السوري علي إبراهيم عن تحرير كافة حقول النفط والغاز في محافظة الرقة الواقعة شمال وسط سوريا.

وقال إبراهيم، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد: "إنه بدأ العمل على إعادة إعمار كافة حقول النفط والغاز عقب تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة السورية"، مؤكدا في الوقت نفسه تدمير البنية التحتية في محطات المعالجة في الحقول النفطية بالمحافظة.

وأشار إلى أن دمار الحقول النفطية في هذه المناطق كان نتيجة لغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يقصف الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددا على أن استئناف عمل هذه الحقول يتطلب مجهودا كبيرا لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.

وكان مصدر ميداني سوري قد قال في وقت سابق إن وحدات من الجيش السوري انطلقت باتجاه مدينة الرقة وحقول النفط في ريفها للانتشار فيها، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).