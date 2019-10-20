رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل التعاون العلمي مع عمدة مدينة بافوس القبرصية

بحث الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، مع عمدة مدينة (باڤوس) القبرصية فيدون فيدونوس، سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات العلمية والأكاديمية من خلال معهد الابتكارات التكنولوجية الذي أنشأته بافوس ويقدم منحا لدراسة الماجستير للطلاب المتفوقين من جامعة الإسكندرية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المياه، وسلامة الغذاء، والإبداع والابتكار.

ورحب الدكتور الكردي بالتعاون بين الجانبين .. مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا التعاون، لفتح أفاق تعاون لابتعاث طلاب الجامعة المتميزين لدول الاتحاد الأوروبى، والتعاون المشترك في البرامج الحديثة والمتطورة التي تخدم كلا الجانبين.

من جانبه، أكد عمدة قبرص على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين محافظة الإسكندرية ومدينة بافوس، مشيراً إلى فكرة معهد الابتكارات التكنولوجية في بافوس ورغبة مدينته في التعاون مع مصر باعتبا أنها مركز إشعاع علمي وحضاري في المنطقة وتشهد طفرة الآن على جميع الأصعدة .. مؤكدا إمكانية استثمار الأفكار الإبداعية لدى الطلاب المتميزين فيها وتحويلها إلى مشروعات تجلب مزيدا من الاستثمارات.

يذكر أن عمدة مدينة بافوس القبرصية كان قد وصل إلى مدينة الإسكندرية، أمس، على متن الباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA والتي أقلت 500 سائح من جنسيات مختلفة من بينهم وفد رسمي قبرصي رفيع المستوى.