بارنييه يناقش مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي عواقب طلب جونسون تمديد «بريكست»

التقى كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه اليوم الأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة عواقب الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها تمديد موعد خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

وقال بارنييه -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك سيجري مشاورات خلال الأيام المقبلة لمتابعة ما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي منفتحين على منح بريطانيا تأجيل لخروجها من التكتل أم لا.

ووصف بارنييه اجتماع اليوم بـ"القصير والطبيعي للغاية"، كما أشار إلى أنه كان يهدف إلى مناقشة الخطوات المقبلة لتصديق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية خروج المملكة المتحدة من التكتل.

وكان جونسون قد بعث برسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس (السبت) طالب فيها بإرجاء موعد خروج بريطانيا من التكتل والمقرر في 31 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن جونسون يرغب بشدة في أن تترك بريطانيا التكتل في 31 أكتوبر الجاري، لكن المشرعين البريطانيين لم يصوتوا بعد على خطته الجديدة بشأن البريكست.