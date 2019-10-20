حزب «قلب تونس» ينفي استقالة أي من نوابه

نفى حزب (قلب تونس) صحة ما يتردد عن استقالة مجموعة من النواب المنتمين له، والتحاقهم بكتل تابعة لأحزاب أخرى.

وأكد الحزب، في بيان اليوم الأحد، أن كتلة نواب الشعب المنتمين للحزب كاملة، ومتمسكة بانتمائها الحزبي وبرامج الحزب ومواقفه، لافتا إلى أن تصاعد وتيرة الإشاعات في هذا التوقيت مرتبط أساسا بمأزق تشكيل الحكومة وترتيب التحالفات، مشددا على أنه غير معني بهذه العملية، وأن الشرط الرئيس للمشاركة في أي تشكيل للحكومة هو مدى تناسبه مع برنامج الحزب وأولوياته ومبادئه.

ودعا حزب (قلب تونس) كل الأطراف المتدخلة في الشأن السياسي إلى احترام مبادئ الديمقراطية وخدمة المواطنين، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

يشار إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الجاري أسفرت عن فوز حزب (حركة النهضة) بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وبالتالي فهو الحزب المعني بتشكيل الحكومة، بينما جاء في المرتبة الثانية حزب (قلب تونس) الذي يتزعمه رجل الأعمال والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.