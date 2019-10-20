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رئيس الاتحاد: نسعى للحفاظ على لقب البطولة العربية للسلة

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:30 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:30 ص

تحدث محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن مشاركة فريق كرة السلة الخاص بالفريق السكندري في البطولة العربية المقامة بالمغرب من 21 لـ 31 أكتوبر الحالي.

وقال مصيلحي، رئيس البعثة في المغرب، في تصريحات تلفزيونية، عبر شاشة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "القرعة ستقام صباح اليوم الأحد، ونتمنى أن تكون جيدة بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن حامل اللقب، ونخوض البطولة وهدفنا هو الحفاظ على اللقب مرة أخرى، نملك جهازًا قويًا بقيادة أحمد مرعي ولاعبين مميزين.. واللعيبة عارفة إنها رايحة في مهمة وطنية وإن شاء الله نرجع باللقب".

 


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