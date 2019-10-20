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اليوم.. رئيس الوزراء الكويتي يبدأ زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام

جابر المبارك
جابر المبارك
القاهرة - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 10:22 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 10:22 ص

يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم، زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.

ويستقبله خلال الزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلتقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


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