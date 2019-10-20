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يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم، زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.
ويستقبله خلال الزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلتقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.