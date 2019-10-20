وزيرة الاستثمار تتابع مع رئيس مؤسسة التمويل التعاون فى الربط الكهربائى مع افريقيا

أحمد هيكل لـ«رويترز»: حققنا ربحا في 2018.. ولن نستثمر خارج القطاعات التي نعمل بها