عرضت قناة «الجديد» اللبنانية، مساء الأحد، جانبًا من مظاهرات نظمها عشرات اللبنانيين، أمام سفارة بلادهم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.



