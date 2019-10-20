 بالفيديو.. لبنانيون يتظاهرون أمام سفارة بلادهم في بروكسل - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لبنانيون يتظاهرون أمام سفارة بلادهم في بروكسل

لبنانيون يتظاهرون أمام سفارة بلادهم في بروكسل
لبنانيون يتظاهرون أمام سفارة بلادهم في بروكسل
نور رشوان
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 4:40 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 4:40 م

عرضت قناة «الجديد» اللبنانية، مساء الأحد، جانبًا من مظاهرات نظمها عشرات اللبنانيين، أمام سفارة بلادهم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.


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