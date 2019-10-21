اجتماع لمديري شركة بوينج وسط تصاعد لأزمة الطائرة «ماكس 737»

يعقد مديرو شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات وكبار المديرين التنفيذين اجتماعا لمجلس إدارة الشركة اليوم الأحد في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس مع تصاعد الجدل حول الشركة ورئيسها التنفيذي دينيس مولينبرج.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المتحدث جوردن جوندرو قوله فى تصريحات عبر الهاتف إن مجلس إدارة الشركة ومجلسها التنفيذي يعقد اجتماعا ست مرات في العام في مدينة يوجد بها مركز عمليات لبوينج.

يذكر أن سان أنطونيو تضم قاعدة صيانة مترامية الأطراف حيث تخزن فيها بوينج طائراتها الحديثة من طراز "ماكس 737" التي لم تتمكن من تسليمها بسبب الحظر الدولي على طيران هذا الطراز، والذي بدأ في مارس الماضي بعد الحادث الثاني الذي تعرضت لها طائرة من هذا الطراز.

وأضاف جوندرو إن مديري الشركة سيجتمعون الليلة وغدا الاثنين.

ومن المقرر أن تعلن بوينج عن إيراداتها في الربع الثالث يوم الأربعاء المقبل.