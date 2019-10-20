أتلتيكو مينيرو ينتزع المركز الرابع في الدوري البرازيلي

عرقل أتلتيكو مينيرو انطلاقة سانتوس الناجحة في الدوري البرازيلي وتغلب عليه 2 / صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز ساو باولو على آفاي 1 / صفر وفاسكو دا جاما على مضيفه انترناسيونال بنفس النتيجة.

واستعاد أتلتيكو مينيرو نغمة الانتصارات في المسابقة ووجه لطمة قوية إلى سانتوس حيث تجمد رصيد الأخير عند 51 نقطة في المركز الثالث علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وحسم أتلتيكو مينيرو المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث سجل لوان مادسون وليوناردو سيلفا هدفي المباراة في الدقيقتين الثانية و22 وفشل سانتوس في الرد على مدار أكثر من 65 دقيقة.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 35 نقطة علما بأنه حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتزع ساو باولو المركز الرابع في جدول المسابقة بفوزه الثمين على آفاي بالهدف الذي سجله روبرتو أربوليدا في الدقيقة 51 مستغلا النقص العددي في صفوف آفاي بعد طرد برينر في الدقيقة 23 .

ورفع ساو باولو رصيده إلى 46 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطتين أمام كورينثيانز باوليستا وتجمد رصيد آفاي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي والسادسة له مقابل تعادل واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتزع فاسكو دا جاما فوزا غاليا على مضيفه انترناسيونال بهدف نظيف سجله ماروني في الدقيقة 53 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويتجمد رصيد انترناسيونال عند 42 نقطة.